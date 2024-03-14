Доходы России от продажи нефти снизились

По итогам февраля 2024 года доходы российских сырьевых экспортеров от продажи нефти иностранным покупателям сократились на 0,95 процента в сравнении с январским показателем и упали до отметки в 15,69 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА). Lenta.ru

Как отмечает МЭА, влияние снижения объемов экспорта нефти было частично компенсировано ростом цен. При этом, по данным агентства, средние цены на все виды нефти РФ в феврале выросли и оставались выше установленного странами G7 ценового потолка, в то время как стоимость нефтепродуктов, кроме нафты, его не превышала. Цены на нефть Urals в феврале выросли более чем на $4 за баррель до среднего уровня в $66,2 за баррель. После декабрьского пика в 5 млн б/с экспорт нефти из России в феврале снизился до 4,75 млн б/с (4,88 млн б/с в январе), нефтепродуктов - до 2,89 млн б/с против 2,9 млн б/ с месяцем ранее, говорится в отчете. ТАСС

Как сообщал в начале марта вице-премьер РФ Александр Новак, Россия сократит добычу и экспорт нефти во втором квартале в среднем по трем месяцам на 471 тыс. баррелей в сутки в рамках добровольных обязательств ОПЕК+. Российская газета