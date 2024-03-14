В Россию доставили первую партию бананов из Индии

Транспортная группа Fesco доставила первую партию бананов весом 22 тонны из Индии в порт Новороссийск, следует из сообщения компании.

"Партия бананов весом 22 тонны (более 1,5 тыс. коробок) на складе экспортера в индийском штате Махараштра была погружена в сорокафутовый рефрижераторный контейнер "Дальрефтранс" и затем доставлена в порт Нава-Шева в городе Мумбаи. Там контейнер разместили на судне группы, которое отправилось в Россию 18 февраля в рамках регулярного морского сервиса Fesco Indian LineWest. К причалу порта Новороссийск контейнеровоз встал 13 марта", - говорится в сообщении.

X5 Import, подразделение российской розничной торговой компании X5 Group, выступило заказчиком партии. Оператором перевозки стала компания "Дальрефтранс" - дочернее предприятие Fesco.

"Следующую партию бананов из Индии в Новороссийск Fesco отправила 12 марта", - отметили в компании.

В феврале 2024 года председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов сообщал, что компания готова обеспечить замещение эквадорских бананов доставкой с других рынков.

"Мы даже готовы приобретать дополнительный флот, если будет в этом потребность, но нам нужны твердые гарантии по объемам со стороны торговых сетей", - говорил Северилов.

О ситуации с поставками бананов

Ранее Россельхознадзор выразил обеспокоенность ситуацией с поставками в Россию бананов из Эквадора в связи с систематическим выявлением в них опасного карантинного для России и стран - членов ЕАЭС объекта - многоядной мухи-горбатки. Служба попросила компетентное ведомство страны приостановить сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений.

Названа причина возможного подорожания бананов

Затем Россельхознадзор сообщал, что российская сторона считает возможным возобновление сертификации эквадорской стороной пяти предприятий-экспортеров под гарантии эквадорского компетентного ведомства. При этом бананы будут допущены к ввозу в РФ только по результатам лабораторной экспертизы.

В конце февраля ведомство сообщило, что Эквадор возобновил сертификацию поставляемых в РФ бананов с пяти предприятий по согласованию с Россельхознадзором.