В Минэнерго ответили на вопрос о возможности дефицита топлива на рынке РФ

Министерство энергетики исключило возможность возникновения дефицита бензина и дизеля на рынке РФ. Об этом сообщил первый замминистра энергетики России Павел Сорокин во время заседания Общественного совета при Минэнерго Российской Федерации, передает ТАСС.

Он отметил, что в РФ накоплены значительные запасы топлива, все потребности внутреннего рынка перекрываются, поэтому рисков никаких нет.

"Любые рассуждения на тему того, что будет дефицит, не соответствуют действительности. С точки зрения запасов и производительных мощностей у нас внутренний рынок закрыт: по дизелю с очень большим запасом, по бензину тоже в профиците", — пояснил Сорокин.

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Нефтяные компании до конца марта увеличат дополнительные поставки топлива на биржу. Об этом информирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Отмечается, что на заседании биржевого комитета при ФАС России, состоявшегося 13 марта, были приведены цифры об увеличении нефтяными компаниями поставок нефтепродуктов на внутренний рынок.

«Также до конца марта нефтяные компании взяли на себя обязательства по увеличению дополнительных поставок топлива на биржу», — заявили в ФАС.

В антимонопольной службе отметили, что цены в розничном сегменте являются стабильными. При этом оптовые (биржевые) цены позволяют автозаправочным станциям работать на безубыточной основе и предотвращать увеличение цен непосредственно на заправках.

По данным РИА Новости, 13 марта стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась до уровня выше 60 тысяч рублей за тонну. Это произошло впервые с сентября прошлого года.

В феврале сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) проверят торги топливом в январе на предмет манипуляций рынком.

Украинские беспилотники продолжают свои попытки нанести ущерб российским НПЗ. В среду объектами атак стали три предприятия в Рязанской, Ленинградской и Ростовской областях. Во вторник было еще несколько происшествий на НПЗ. Периодические атаки украинских дронов на российские НПЗ продолжаются с начала года, но в последние дни резко участились. За вторник и среду инциденты произошли на пяти предприятиях — Рязанском НПЗ, где падение дрона привело к возгоранию одной из установок по переработке нефти, в Новошахтинском НПЗ, где, по заявлению властей, после атаки пришлось остановить работу техобъектов. Также была нефтебаза в Орле и возгорание резервуара с топливом, попытки дронов атаковать завод КИНЕФ в Киришском районе Ленинградской области, оба раза для ВСУ безуспешно — дроны сбивались на подлете. Наконец, был пожар на «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Причем два месяца назад атаковали то же предприятие, что привело к приостановке работы одной из установок. Заметными были еще атака в начале февраля на НПЗ в Волгограде и последующий пожар.

Если дроны сбивать не получается, они поражают, как правило, два вида целей — либо резервуары с топливом, либо так называемые установки для каталитического крекинга. Обычно на заводе такая установка всего одна, максимум две. Это крайне важное оборудование для НПЗ, весьма дорогостоящее и обеспечивающее половину работы предприятия, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин:

«Она нужна для того, чтобы выпускать светлые нефтепродукты, такие как высокооктановые бензины. Когда такая установка выходит и строя, это значит, что завод останавливает выпуск бензина, переходит или продолжает выпускать уже темные нефтепродукты, такие как дизель, битумы. Все атаки в первую очередь нацелены на то, чтобы вывести инфраструктуру по производству бензинов. Эта установка достаточно сложная, если посмотреть такие проекты, которые делал «Лукойл» в свое время, компания вложила в установку каталитического крекинга более ста миллиардов рублей, сроки по реализации такого проекта составляют до трех лет. Безусловно, надо смотреть на характер соответствующих повреждений, потому что именно от него будет зависеть стоимость ремонта и сроки этого ремонта. В моем представлении, если установка повреждена незначительно, то ее, наверное, можно в течение квартала — двух кварталов отремонтировать и запустить».

В России сегодня есть около 30 крупных НПЗ, каждое из которых перерабатывает свыше 1 млн тонн нефти в год. И около 80 НПЗ поменьше, с объемами в 300-500 тысяч тонн. Из 30 крупных около десяти — самые крупные, суммарный объем их переработки — почти 160 млн тонн нефти. Туда можно отнести, например, Омский НПЗ, «Киришинефтеоргсинтез», Рязанский НПЗ, завод «Татнефти» ТАНЕКО, Ярославский «Нефтеоргсинтез», Московский НПЗ, Туапсинский завод «Роснефти» и «Новошахтинский».

За прошлый год в России было переработано 275 млн тонн нефти на всех НПЗ. А пострадавшие предприятия суммарно перерабатывали около 34 млн тонн. Бензина разного октанового числа за год выпущено 44 млн тонн и дизеля 88 млн тонн. Объем выпуска бензина на пострадавших заводах в совокупности составляет порядка 25-30% от всего объема по стране. Если, к примеру, на паузу встанут Рязанский и Нижегородский НПЗ — это существенно подрывает баланс по поставкам топлива на внутренний рынок, говорит ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков:

«В России НПЗ не так уж и много, чтобы ими разбрасываться. Все, что фактически находится в 1000 километрах от линии фронта, как мы понимаем, находится в зоне риска. В России дизельного топлива выпускается в два раза больше чем потребляется, то есть 50% уходит на экспорт, а с бензином только 90% потребляется на внутреннем рынке, а 10% уходило на экспорт. 10% как раз российского бензина производится в Нижегородском НПЗ, это крупнейший нефтеперерабатывающий завод по производству именно бензина в России вообще, и вот он находился в ремонте где-то с конца декабря 2023 года, то есть сейчас, когда по нему наносились удары, он не работал в полную силу. Мы уже, в общем-то, примерно на грани: сколько потребляем, столько и производим».

Январская авария на Нижегородском НПЗ «Лукойла», где поставили на паузу одну из двух установок, привела к падению производства бензина на 200 тысяч тонн в месяц. Военная техника, и это не секрет, заправляется дизелем, поэтому удары ВСУ по российскому бензину направлены, очевидно, на внутренний рынок. Привычные механизмы стабилизации цен, тот же демпфер — не защищают от физического дефицита топлива.

Однако у государства есть другие рычаги — можно закупать топливо за рубежом, на тех же белорусских НПЗ, снижать налоги для нефтяников, напрямую субсидировать сохранение старых цен сначала на бирже и в конечном счете — на АЗС. Но все это понадобится только при появлении кризисных ситуаций, речи о которых пока не идет.

Бензин АИ-95 впервые с конца сентября подорожал до 60,5 тысячи рублей за тонну, почти на 2% — это данные Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Исторический максимум для АИ-95 составлял почти 77 тысяч рублей за тонну, он был достигнут 7 сентября. Тогда власти вводили временное эмбарго на экспорт топлива.

Значимый всплеск цен на топливо на АЗС в России из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) вряд ли возможен, хотя повышение в оптовой торговле вероятно. Таким образом инциденты в комментарии RTVI Григорий Баженов.

По его словам, выпадающие мощности предприятий в Рязани и Нижнем Новгороде остаются «локальными моментами», потому что вряд ли приведут к длительной остановке. На это время можно будет воспользоваться резервами из нефтебаз в самих регионах или привезти бензин и дизельное топливо из других, изменив логистику.

Баженов не исключил, что информационное давление может заставить кого-то приобретать повышенный объем топлива и локально разгонять цены, но структурно ситуация не изменится.

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Биржевая стоимость тонны бензина АИ-95 впервые за полгода превысила 60 тысяч рублей. Однако эксперт топливного рынка Анастасия Бунина считает, что весной не случится сильного увеличения стоимости бензина на заправках.

«Многие опасаются, что для автомобилистов в апреле цены на розничный бензин сильно взлетят вверх. Но, как мы помним, НПЗ «Лукойл» снова запускает производство после непредвиденного ремонта, поэтому будет существовать возможность пополнить резервы внутреннего рынка», – заверила эксперт.

Бунина считает, что если бензин и вырастет в цене, то повышение стоимости составит несколько копеек. В остальном же вероятный исход будет понятен уже в ближайшие недели – в начале апреля.

Эксперт добавила, что велика вероятность роста стоимости дизеля, поскольку в конце марта – начале апреля начинается посевной сезон, передает РИАМО.

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В России предложили отменить акцизы на дизельное топливо и бензин пятого экологического класса, сообщает Autonews. Соответствующее письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил Национальный автомобильный союз. Авторы документа выразили уверенность, что такой шаг позволит резко уменьшить стоимость топлива на АЗС.

Как подчеркнули в НАС, после отмены акциз потери федерального бюджета составят не менее 800 млрд рублей. При этом, по мнению представителей союза, можно добиться ускорения темпов роста экономики и увеличения мобильности населения, что в свою очередь приведет к росту внутреннего туризма и продаж товаров и услуг для машин.

Все эти положительные последствия могут привести не просто к компенсации выпадающих бюджетных доходов, но и к полноценному разгону экономики страны, — отметили в НАС.

Независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов ранее заявил, что для стабилизации цен на бензин необходимо принимать комплексные меры, в частности изменить законодательство РФ. Он считает, что предложение правительства о полном запрете экспорта топлива в течение полугода поможет на коротком промежутке времени. По его мнению, из-за посевной цены на топливо в марте в любом случае снизятся или заморозятся на длительный срок.