Reuters предрек рост цен на шоколад

Цены на шоколад вырастут во всем мире из-за кризиса на африканских какао-фабриках. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным агентства, крупные какао-заводы в Кот-д’Ивуаре и Гане остановили или сократили переработку какао, поскольку они не могут позволить себе закупать бобы. Проблемы с неурожаем какао в африканских странах наблюдаются уже четвертый год, что ранее уже оказало влияние на стоимость шоколада, цены на который только за последний год выросли более чем вдвое, достигнув многочисленных исторических максимумов.

«Производители не могут производить шоколад с использованием сырого какао и полагаются на перерабатывающие предприятия, превращающие бобы в масло и тертое какао, из которого затем можно сделать шоколад. Но теперь они говорят, что не могут позволить себе покупать бобы из-за их цены», — говорится в тексте.

На этом фоне уже практически полностью приостановил переработку какао-бабов один из девяти крупнейших заводов в Кот-д’Ивуаре Transcao. Та же судьба в ближайшее время может ждать еще несколько фабрик в стране, которая производит почти половину мирового объема какао, сообщают источники Reuters.

В Международной организации какао ожидают, что мировое производство какао из-за кризиса на африканских какао-фабриках в этом сезоне снизится на 10,9% до 4,45 миллионов тонн. Дефицит на рынке в 2024 году составит 374 тысячи тонн.

«Это означает, что переработчикам и шоколадным компаниям придется использовать запасы какао, чтобы полностью покрыть свои потребности», — говорится в тексте.

Таким образом в ICCO прогнозируют, что мировые запасы какао упадут до самого низкого уровня за последние 45 лет к концу сезона.