Белоусов рассказал, когда Россия войдет в четверку крупнейших экономик мира

Вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что к 2030 году Россия войдет в четверку крупнейших экономик в мире. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Такое заявление он сделал во время совещания с членами правительства. По словам Белоусова, для достижения этой цели ВВП страны необходимо будет поднять примерно на 20%.

«К 2030 году наша страна должна войти в четверку крупнейших экономик мира. Сегодня, как известно, по размеру валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности российская экономика занимает пятое место. Расчеты показывают, что Россия может стать четвертой экономикой в мире, опередив Японию, при условии сохранения устойчивого роста не менее 2% в год с постепенным ускорением к концу периода до 3% в год. В период до 2030 года нужно увеличить ВВП страны примерно на 20%», — заявил он.

Ранее в Центральном банке заявили, что российская экономика переориентируется на внутренний рынок.