Юрист оценил требование ЕП к России о золоте Румынии

Требование Европейского парламента вернуть Румынии ее «национальное достояние», в том числе золотой запас и остальные культурные ценности является «очередным евробредом». Об этом в беседе с RT заявил юрист Иван Соловьев.

Он напомнил, что Румыния сама направила в Российскую империю свое золото на рубеже 1916-1917 годах в целях безопасности. Тогда стране угрожала оккупация и государственный банк, принадлежащий частным акционерам, принял решение переправить часть своих средств в РФ.

«Румынский народ не имеет к этим средствам никакого отношения. Кроме того, большая часть ценностей была возвращена Румынии в три этапа — в 1935, 1956 и 2008 годах», — добавил Соловьев.

Таким образом, по его мнению, резолюция ЕП направлена на запуск «еще одного круга риторических споров относительно возврата этих ценностей», поскольку она не имеет никаких серьезных «юридических основания для начала любых консультаций по этому вопросу».

«Очередной евробред — пыльный "Петрушка", которого время от времени достают из чулана, когда уже нечем досадить России и оправдать рост пророссийских настроений», — заключил Соловьев.

Ранее Европарламент потребовал от РФ вернуть Румынии ее «национальное достояние», в том числе золотой запас и остальные культурные ценности.