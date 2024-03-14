В Белоруссии запретили ввоз некоторых товаров через Литву

Пресс-служба правительства Белоруссии заявила, что в стране вышел запрет на ввоз ряда товаров через границу с Литвой. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Как уточнили в пресс-службе, соответствующий указ был подписан премьером страны Романом Головченко. Новый запрет распространяется на воду, пиво, вино, виноградное сусло, вермуты, прочие сброженные напитки, этиловый спирт, уксус, шины и пневматические резиновые покрышки, одежду и прочие б/у изделия, а также бывшие в употреблении части и принадлежности транспортных средств.

«Правительство вводит запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок госграницы. Соответствующее постановление подписал премьер», — сообщили в пресс-службе.

Ранее заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Неверовский заявил, что обстановка у госграницы является «крайне тяжелой».