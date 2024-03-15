Нефть Brent подешевела после рекордного с ноября подъема

Утром в пятницу, 15 марта, в начале торгов на лондонской бирже ICE нефть марки Brent подешевела до 85,23 доллара за баррель, это на 19 центов меньше, чем результат закрытия предыдущих торгов. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Цена нефти WTI на торгах нью-йоркской биржи NYMEX достигла 81,09 доллара за баррель, потеряв 17 центов.

При этом с начала недели цены на нефть росли примерно на четыре процента на фоне признаков высокого спроса в США и прогнозов о потреблении топлива в 2024 году.

14 марта стоимость майских фьючерсов Brent росла сразу на 1,51 доллара, до 85,54 доллара за бочку. Этот результат стал максимальным с ноября 2023 года. Нефть WTI 14 марта подорожала на 1,71 доллара, до 81,43 доллара за бочку.

Ранее Международное экономическое агентство (МЭА) опубликовало свой мартовский отчет, спрогнозировав дефицит предложения на рынке нефти из-за сокращения добычи со стороны ОПЕК+. В МЭА считают, что по итогам первого квартала 2024 года мировая добыча нефти сократится на 870 тысяч баррелей в сутки.

В ноябре 2023-го ОПЕК+, члены которой добывают более 40 процентов мировой нефти, анонсировали добровольные сокращениях добычи в первом квартале 2024-го в 2,2 миллиона баррелей в сутки.