Иран впервые поставит в РФ партию яиц

Иран планирует в течение 20 дней поставить первую партию куриных яиц в Россию. Об этом сообщил председатель союза птицеводов Хамид Реза Кашани.

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"Мы впервые осуществляем экспорт яиц в Россию, ожидается, что первая партия иранских яиц прибудет в РФ в течение 20 дней", - заявил он в интервью иранскому агентству Клуб молодых журналистов.

По словам Кашани, после снятых в октябре ограничений на экспорт яиц объем продаж за рубеж сейчас нормализовался и достиг 130 тыс. тонн.

Цены на куриные яйца в РФ в декабре 2023 года, по данным Росстата, выросли на 18% по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года они подорожали на 61,35%. При этом, как сообщил Росстат 6 марта, стоимость куриных яиц в России с начала года снизилась на 2,95%. 1 февраля Россельхознадзор сообщил, что в январе 2024 года из Белоруссии, Азербайджана и Турции было ввезено в Россию более 78 млн яиц.