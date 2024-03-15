Российские власти поддержали некоторые категории россиян

Власти РФ отреагировали за важные запросы россиян и, прежде всего, наименее защищенных категорий. На заседании правительства 15 марта премьер-министр Михаил Мишустин озвучил ряд решений, касающихся мер поддержки медработников, пенсионеров и инвалидов, налоговых льгот для многодетных семей.

«Наши доктора, медицинские сестры, другие специалисты помогают гражданам сохранить здоровье. Их труд заслуживает самого большого, искреннего уважения. Важно, чтобы они получили все положенные средства своевременно и в полном объеме», — заявил Мишустин.

Специальные соцвыплаты медработникам, которые трудятся в населенных пунктах с населением до 100 тысяч человек, повышены по поручению президента РФ Владимира Путина, прокомментировал Мишустин на заседании правительства. Он отметил, что более 4,2 млрд рублей выделено на программу по уходу за инвалидами и пожилыми людьми. Эти средства — дополнение к уже предусмотренным в бюджете 12 млрд рублей.

«В послании президент отметил, что необходимо нарастить финансирование системы долговременного ухода, вывести ее на единый высокий стандарт и обеспечить максимальную доступность тем, кому из-за возраста или ограничений по здоровью трудно самостоятельно справляться, например, с организацией быта, питания или гигиены. Такую заботу — с учетом индивидуальных потребностей — им должны предоставлять специалисты патронажных служб», — сообщил премьер.

Многодетным семьям теперь не нужно подавать заявление на получение льготы по имущественным налогам.

«Семьи будут получать их автоматически, — сообщил Мишустин. — Такой беззаявительный порядок обеспечит централизованная передача в ФНС необходимых сведений».

Этими решениями власти реагируют на основные запросы, которые идут от малозащищенных категорий россиян, полагают эксперты. Как объяснил URA.RU проректор Финансового университета при правительстве РФ, экс-замминистра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов, внимание к этим категориям отражает социальную направленность государства. «Государство традиционно обращает внимание именно на малообеспеченные категории граждан. Как и поддержке здравоохранения отводится особое внимание, так как это напрямую связано с решением демографической проблемы», — отметил Сафонов.

По мнению главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, у государства есть все возможности наращивать эту поддержку, поскольку «экономическое состояние России серьезно улучшается».