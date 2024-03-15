Стали известны подробности о новом пакете санкций против России

Высокопоставленный европейский источник рассказал журналистам о новом пакете антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в 14-й пакет антироссийских санкций войдут дополнительные меры по борьбе с обходом предыдущих ограничений. Каких-либо дополнительных подробностей источник не назвал.

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«Да, будет подготовлен 14-й пакет, он включит новые меры по борьбе с обходом санкций», — рассказал он.

Ранее представитель Еврокомиссии Олоф Жилл рассказал о санкциях против российской агропродукции.