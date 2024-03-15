Стали известны подробности о новом пакете санкций против России

Источник рассказал о новом пакете санкций против России
Высокопоставленный европейский источник рассказал журналистам о новом пакете антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в 14-й пакет антироссийских санкций войдут дополнительные меры по борьбе с обходом предыдущих ограничений. Каких-либо дополнительных подробностей источник не назвал.
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«Да, будет подготовлен 14-й пакет, он включит новые меры по борьбе с обходом санкций», — рассказал он.
Ранее представитель Еврокомиссии Олоф Жилл рассказал о санкциях против российской агропродукции.
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