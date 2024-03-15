Экономист рассказал, чьи бренды займут место западной бытовой техники в России

Доктор экономических наук Леонид Холод заявил, что вместо бытовой техники из стран Европы на российский рынок придет продукция из Китая, Турции и Белоруссии. Об этом сообщают Banki.loans.

По мнению Холода, сразу после ухода европейских компаний из российского рынка на их место пришли товары из дружественных стран. При этом сами потребители стали отдавать предпочтение отечественной технике, так как на многие европейские товары перестали действовать гарантии.

Производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в РФ

«Липецкий завод производит холодильники, немало товаров поставляет соседняя Белоруссия. К слову, Сербия одна из немногих держав, которая не отвернулась от российского рынка и тоже снабжает его бытовой техникой. Нас спасает собственный рынок и дружественные страны», — заявил эксперт.

Ранее производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в России.