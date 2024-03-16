«Прайм»: Рубль начнет укрепляться после выборов президента РФ

Финансовые аналитики прогнозируют, что российский рубль укрепится после президентских выборов. Нацвалюту поддержат сразу несколько фундаментальных факторов, сообщает «Прайм».

Эксперты отмечают, что рубль ослабел на предвыборной неделе. Сыграли роль опасения по поводу сокращения экспорта, озвученные Центробанком РФ, и резкое укрепление доллара на форексе, которое компенсировало рост нефти. Индекс доллара на неделе резко вырос в район 103,5 пункта на фоне данных об инфляции в США.

Кроме того, на этой неделе многие игроки решили нарастить свои валютные позиции, что и спровоцировало слабость рубля.

На внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю вырос на 2,3 рубля до 92,90 рубля, юаня — на 27 копеек до 12,87 рубля, евро – на 2,3 рубля до 101,22 рубля.

Однако уже в понедельник могут проявиться «фундаментальные факторы крепкого рубля».

В частности, это положительное сальдо внешней торговли России товарами, которое в феврале увеличилось почти на 11% в годовом исчислении до 9,1 миллиарда долларов. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ при этом выросло сразу на 73,3% до 5,2 миллиарда долларов.

Кроме того, ЦБ ожидает возможных максимумов годовой инфляции в следующем квартале. Об этом заявил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган. Денежно-кредитная политика регулятора (после заседания по ключевой ставке в ближайшую пятницу) останется пока жесткой, а значит, рубль получит поддержку.

Тенденция к падению продаж валюты экспортерами наблюдается уже два месяца. Поэтому обязательная продажа валюты экспортерами, скорее всего, будет продлена в апреле.

Банк России расширяет мониторинг крупнейших экспортеров. Под наблюдение попадут компании, у которых по итогам 2023 года была выручка или среднемесячный долг перед нерезидентами от одного миллиарда долларов. В итоге число компаний, попадающих под указ об обязательной продаже экспортной выручки, вырастет вдвое.