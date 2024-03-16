СМИ: новый торговый путь сделает Москву недосягаемой для санкций

Международный транспортный коридор «Север — Юг» составит конкуренцию Суэцкому каналу и сделает Россию недосягаемой для санкций со стороны западных стран. Об этом пишет New York Times.

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Автор статьи пояснил, что Вашингтон и Брюссель ввели против России большое количество ограничительных мер. В связи с этим, Москва была вынуждена решать логистические проблемы, создавать новые торговые маршруты.

В частности, Россия стала расширять связи с нейтральными и дружественными государствами, такими как Китай, Индия и Иран.

По данным обозревателя, Россия намеревается построить железную дорогу протяженностью 160 км, которая обойдется в 1,7 млрд долларов. Она станет важной частью транспортного коридора «Север — Юг», последним звеном железнодорожной ветки между РФ и портами Ирана на берегу Персидского залива.

Коридор позволит получить легкий доступ к таким крупным центрам торговли, как Мумбаи, констатировал эксперт.