СМИ: Рубль стал основной валютой России в международных расчетах

Доля рубля в экспортных расчетах рекордно выросла за последние пять лет. Такие данные приводит РБК со ссылкой на ЦБ РФ.

Регулятор опубликовал данные об использовании валют при международных расчетах в 2023 году.

«В 2023 году доля рубля в расчетах за экспорт товаров и услуг со странами всех географических направлений оказалась на максимальном уровне за последние пять лет», — пишет РБК.

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Доля рубля составила 39%. За год показатель увеличился на 11,2 процентного пункта, а за пять лет взлетел на 24 п.п.

Доля евро и доллара за последний год сократилась более чем вдвое, с 63,6 до 31,5%.

Еще 29,4% занимают валюты дружественных стран. Их использование в 2023 году также существенно выросло — в 3,4 раза, с 8,6% в 2022 году.

За импортные поставки Россия пока платит в основном долларами и евро. Это основные валюты для расчетов за импорт со всеми странами, кроме Азии и стран Карибского бассейна.