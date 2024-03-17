Эрдоган дал обещание по поводу инфляции в Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что кабинет министров рассчитывает снизить инфляцию в стране до однозначной цифры. Об этом сообщает РИА Новости.

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Эрдоган отметил, что власти, несмотря на пандемию, региональные войны, глобальный экономический кризис и катастрофическое землетрясение на юго-востоке Турции, стараются минимизировать финансовое бремя.

По словам президента, правительство снова снизит инфляцию до однозначной цифры и обеспечит стабильный постоянный рост благосостояния всех слоёв турецкого общества. При этом Эрдоган не указал конкретных сроков выполнения этой задачи. До этого сообщалось, что инфляция в Турции по итогам 2024 года может составить в среднем 44,19%. 11 марта национальная валюта Турции обновила антирекорд, впервые в истории опустившись ниже 32 лир за $1.