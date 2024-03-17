Неожиданный обвал цен на газ в США поддержал экономику страны

Резкое снижение цен на природный газ в этом году незаметно подстегнуло экономику США, существенно сократив энергетические издержки на фоне продолжающегося роста стоимости других товаров первой необходимости. Об этом пишет Bloomberg.

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Хотя природный газ не так привлекает внимание, как нефть, этот малозаметный энергоноситель широко используется для отопления домов, выработки электричества, работы заводов и производства удобрений. Когда в 2021-2022 годах фьючерсы на газ резко подорожали, волна роста цен затронула и потребителей, и производителей. А теперь, когда стоимость упала до минимума за четыре года, падение становится очевидным, пишет издание.

Наиболее заметным пока стало снижение счетов для американцев, использующих газ для отопления. По данным индекса потребительских цен, в феврале их платежи сократились на 9% в годовом выражении. Это помогло закрепить почти годовой период стабильного снижения трат.

Падение цен на газ подчеркивает ослабевающее влияние энергетики на общий уровень жизни в США. В июне 2022 года этот сектор формировал около четверти совокупной инфляции, а теперь его вклад практически сведен к нулю, следует из данных индекса потребительских цен (СPI), отметило агентство.

Пока очевидная выгода от снижения цен проявилась в сфере ЖКХ, но вскоре оно начнет распространяться и на другие отрасли экономики. Компании, как правило, хеджируют риски серьезных колебаний стоимости природного газа. Те, кто застраховался от роста цен, продолжат получать выгоду, пока эти контрактные обязательства не завершатся и бизнес не перейдет на нынешние низкие уровни.

Природный газ используется для производства аммиака и азотных удобрений, поэтому является ключевым для мирового агропрома. Компания CF Industries Holdings, производитель удобрений, в февральском отчете отметила, что не в полной мере воспользовалась снижением цен из-за хеджирования, но уже получает выгоду от текущих низких спотовых ставок.

Исполнительные директора Century Aluminum и строительной компании Construction Partners также недавно указывали на благоприятное влияние более дешевого газа на энергозатраты и себестоимость продукции.

До этого стало известно, что ОПЕК столкнулась с проблемами выполнения сделки из-за Ирака.