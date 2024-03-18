В России упал спрос на бананы

В январе-феврале этого года жители страны купили их в торговых сетях на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие данные со ссылкой на исследовательскую компанию NielsenIQ приводит РБК. При этом в публикации отмечается, что в финансовом эквиваленте продажи за первые два месяца 2024 года выросли почти на 18% к прошлому году.

Гендиректор Ягодного союза и отраслевого агентства FruitNews Ирина Козий отметила, что зимой, как правило, продажи бананов в России растут, но в этом году потребление сократилось после того, как цена на них выросла на фоне снижения курса российской валюты.

Бананы начали заметно дорожать в марте 2022 года. Тогда в течение месяца цены на них выросли почти на треть: с 97 рублей за килограмм в феврале до 128 рублей за килограмм в марте. Следующий пик был в апреле 2023-го, когда цена одного килограмма бананов в рознице превышала 129 рублей.