Названы самые зависимые от газа из США страны ЕС

В 2023 году Литва стала самой зависимой от американского сжиженного природного газа (СПГ) страной ЕС: почти 40 процентов потребляемого ею газа было поставлено из Штатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и Международного энергетического агентства.

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РИА Новости отмечает, что в 2021 году доля американского СПГ на рынке Литвы составляла 22,3 процента. В Финляндии, в 2021-м вообще не покупавшей американский газ, в прошлом году на него пришлось уже 38,2 процента потребления.

В Нидерландах в 2023 году американский СПГ обеспечил 27,3 процента рынка (рост почти вчетверо), а во Франции - 24,3 процента (рост втрое).

Испания нарастила покупки газа из США на 2,5 процентного пункта, до 15,9 процента, Польша - на 3,7 процентного пункта, до девяти процентов. Германия, в 2021 году не потреблявшая американский СПГ, теперь закупает у Штатов около пяти процентов нужного ей газа.

В целом, по оценке РИА Новости, каждый десятый кубометр газа, использованный в ЕС в 2023 году, поступил из США. Всего Штаты поставили Евросоюзу 34,5 миллиарда кубометров газа - 10,4 процента от общеевропейского потребления.

При этом сократили потребление американского газа Португалия (с 27 до 18 процентов, Греция (на 1,6 процентного пункта, до 12,1 процента) и Мальта (в 2,6 раза, до 4,8 процента).

Ранее сообщалось, что более половины всего газа, импортированного Чехией в декабре 2023 года, поступило в страну из России. Австрия, Словакия и Венгрия продолжают покупать газ у РФ напрямую, а Чехия, в свою очередь, получает топливо из этих стран. СМИ писали, что за 2023 год Австрия получила 64 процента необходимого ей газа из России.