Цены на золото упали ниже $2150

Цены на золото упали в понедельник на азиатских торгах, потеряв ключевой уровень поддержки, так как трейдеры стали осторожнее относиться к недоходным активам в ожидании новых сигналов по процентной ставке от заседания Федеральной резервной системы США позднее на этой неделе.

Ралли промышленных металлов также, похоже, застопорилось, а цены на медь ослабли после роста до 11-месячного максимума на прошлой неделе. Слабые данные по экономике Китая также способствовали фиксации прибыли от красного металла.

Потери драгоценных металлов были более выраженными, так как доллар закрепился вблизи двухнедельного максимума в ожидании заседания ФРС. Доходность по 10-летним облигациям США также уверенно держится выше 4%.

Спотовое золото упало на 0,4% до $2148,19 за унцию, а фьючерс на золото с истекающим сроком действия в апреле упал на 0,5% до $2151,05 за унцию к 00:20 по восточному времени (04:20 по Гринвичу).

Рынок сейчас полностью сосредоточен на двухдневном заседании ФРС США в среду, на котором центральный банк, как ожидается, оставит ставку на прежнем уровне.

Однако любые сигналы о снижении процентной ставки будут ожидаться, особенно если учесть, что более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции в США за февраль заставили рынок насторожиться, ожидая «ястребиных» сигналов от центрального банка.

Это мнение также резко отбросило цены на золото от рекордного максимума, достигнутого ранее в марте. Падение ниже уровня поддержки $2150 также может предвещать новые потери в ближайшей перспективе.

Аналитики ANZ в своей недавней записке заявили, что цены на золото могут упасть до $2100 за унцию в ближайшей перспективе. Однако они также повысили свой прогноз цены на желтый металл на конец 2024 года до $2300 за унцию, заявив, что возможное снижение процентной ставки и ухудшение экономических условий, вероятно, поддержат спрос на желтый металл в этом году.

Другие драгоценные металлы отступили в понедельник. Фьючерс на платину упал на 0,7% до $935,50 за унцию, а фьючерс на серебро снизился на 0,7% до $25,198 за унцию.

Трехмесячный фьючерс на медь на Лондонской бирже металлов упал на 0,3% до $9045 за тонну в понедельник, а месячный фьючерс на медь в США упал на 0,3% до $4,1092 за фунт.

Хотя оба инструмента ослабли, они остались в пределах 11-месячного максимума, достигнутого на прошлой неделе, после того как в СМИ появились сообщения о том, что крупнейшие медеплавильные заводы Китая планируют сокращение производства. Такой сценарий создает дефицит предложения рафинированной меди и стал ключевым фактором поддержки ралли меди.

Однако в понедельник это ралли несколько ослабло после неоднозначных экономических данных из Китая. В то время как показатель промышленного производства в январе–феврале вырос больше, чем ожидалось, показатель розничных продаж не оправдал ожиданий, а показатель безработицы достиг пятимесячного максимума.

Неоднозначные данные вызвали опасения по поводу слабого экономического роста в крупнейшем в мире импортере меди, что может снизить его аппетит к красному металлу.