Эксперт объяснила, почему растут цены на нефть

Эксперт Рокотянская объяснила, почему растут цены на нефть
Цены на нефть на протяжении месяца торговались в районе 82 долларов за баррель. Они сдвинулись с места после публикации отчетов Американского института нефти (API) и Управления по энергетической информации США (EIA), рассказала в беседе с "РГ" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.
Так, первое ведомство сообщило о сокращении запасов в США, второе - спрогнозировало среднюю цену Brent во II квартале на уровне 88 долларов за баррель. На следующий день после этого, 13 марта, Brent рванула вверх и сегодня в ходе торгов достигла отметки в 86 долларов впервые с 6 ноября 2023 года.
Кроме того, поддержку нефти оказали отчеты ОПЕК и МЭА. МЭА пересмотрела свой прогноз по спросу и предложению в 2024 году - с профицита предложения на дефицит, объяснила эксперт.
"Дополнительную почву для роста черного золота дает продолжающийся конфликт между Израилем и ХАМАС. Договор о прекращении огня так и не заключен. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил в воскресенье, что он продолжит реализацию планов вторжения в анклав Рафах в секторе Газа", - заключила Рокотянская.