Еврокомиссар: конфликт на Украине изменил экономическую картину ЕС

Европейский фонд восстановления после пандемии (Next Generation EU) и конфликт на Украине изменили карту экономического роста в Евросоюзе.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

"В 2023 году рост [экономики] был слабым, в 11 странах он был отрицательным, а теперь мы находимся в условиях слабого роста, - отметил он в интервью газете EL PAÍS . - Но я не пессимист". "Фонды Next Generation EU и война на Украине изменили карту [экономического] роста Европы: испытывают трудности в настоящее время страны Северной Европы, Прибалтики и Центральной Европы, то есть Германия и Австрия, - добавил еврокомиссар. - Страны с более сильным ростом - это часть [государств] востока и юга, особенно Испания, Португалия и Греция, при этом Италия и Франция держатся хорошо. Это нетрадиционная карта роста".

По словам Джентилони, некоторые основы экономического успеха ФРГ оказались под вопросом. Он выразил мнение, что ситуация в Испании обстоит лучше, чем в других странах ЕС.

Как считает еврокомиссар, намеченные на лето выборы в Европарламент "станут стресс-тестом, потому что в некоторых странах может произойти подъем антиевропейских сил, которые представляют собой реальный риск нестабильности".