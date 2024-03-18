Китай готовится установить рекорд по импорту российской нефти

Китай находится на пути к импорту рекордного объема российской нефти в этом месяце, подкрепленному большими поставками сорта Сокол, от которого отказалась Индия из-за опасений американских санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.

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Согласно отслеживаемым Kpler данным, КНР готовится получить около 1,7 млн баррелей в день российской нефти в этом месяце. Ожидается, что объемы Сокола утроятся по сравнению с предыдущим месяцем до исторического максимума в 379 000 баррелей в день.

«Пока неясно, достанутся ли все партии Сокола фактическим покупателям или разгрузятся на бондовые хранилища. Трейдеры ссылаются на нежелание китайских банков участвовать в торговле из-за последних санкций США против танкеров», — говорится в сообщении. «Откачка скопившихся у Сингапура и Южной Кореи партий Сокола постепенно идет, но реальные поступления в Китай к концу месяца могут отличаться из-за изменения пунктов назначения», — отметили в Kpler.

Накануне стало известно, что сделка ОПЕК+ ставит под угрозу экспортные доходы России от нефти.