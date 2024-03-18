Долговой пузырь грозит крахом гостиничному бизнесу Турции

Долги отелей перед банками в Турции вплотную подошли к $10 млрд, при этом у части гостиниц уже истекают сроки соглашений лояльности, по окончанию которых банки будут изымать собственность в счет погашения долгов. Об этом пишет турецкая газета Cumhuriyet.

Несмотря на заверения местных властей что в прошлом году в стране отдохнуло приблизительно 56 млн человек, ряд экспертов сомневается в правдивости цифр.

«В прошлом году отели работали со средней загрузкой около 49%. Цифры TUIK по доходам и турпотоку вызывают сомнения», — заявил президент-основатель Ассоциации профессиональных гостиничных менеджеров Бодрума Сердар Карджилиоглу, добавив, что статистики включают в число «туристов» и лиц, пересекающих границу транзитом или для шопинга.

При этом у Турции нет мощностей для размещения заявленных 56 млн гостей, а цель принять в этом году 60 млн туристов выглядит несбыточной мечтой, отмечает эксперт.

По данным Ассоциации отельеров Турции (TUREB), в 2023 году загрузка отелей в Стамбуле упала с 74,6% до 65,2%, в Анталье — с 62,2% до 56,2%. В целом по стране этот показатель снизился с 53,6% в 2022 году до 49,1% в 2023 году.

«70-75% отелей находятся в ипотеке у банков, которые требуют от владельцев продать активы для погашения долгов. Если банк сам продаст объект, то получит лишь сумму долга, что обернется колоссальными потерями. За последние три года в гостиничном сегменте произошли масштабные перераспределения собственности», — посетовал Карджилиоглу.

Он также отметил острый кадровый дефицит — около 500 тыс. вакансий закрываются наемными иностранными работниками, получающими зарплату ниже МРОТ. Обнищание среднего класса вкупе с ростом безработицы лишило турок возможности путешествовать.