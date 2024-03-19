Торговля России с Грузией за зиму резко сократилась

Товарооборот между Россией и Грузией по итогам первых двух месяцев 2024 года снизился на 12%, до порядка $410 млн. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

Объем экспорта товаров из Грузии в Россию за январь — февраль рухнул на 24,5% год к году, до $96 млн. Импорт российских товаров за период просел на 7,3% и составил чуть более $313 млн.

Несмотря на падение показателей, РФ является вторым крупнейшим партнером Грузии с долей 13,9% от общего объема внешней торговли страны. Лидером по итогам января — февраля стала Турция с объемом торговли $472 млн (17,2%).

Тройку замыкает Китай с $221 млн. В топ-5 также вошли Азербайджан ($207 млн) и США ($177 млн).

До этого сообщалось, что торговля России со странами ближнего зарубежья достигла рекордных $56,2 млрд.