В СМИ назвали сроки передачи ЕС Украине замороженных российских активов

Евросоюз рассматривает возможность начать переводить Украине прибыль от замороженных российских активов уже в июле, несмотря на отсутствие консенсуса по этому вопросу среди стран-членов. Об этом пишет Bloomberg.

«ЕС подготовил законодательство, по которому Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов уже в июле», — говорится в материале.

Эксперты прокомментировали решение ЕС использовать российские активы для Киева

Американское издание ссылается на проект законодательства ЕС.

Однако внутри Евросоюза нет единодушия относительно использования средств от российских активов, что может замедлить процесс их перечисления Украине. Некоторые страны ЕС выражают сомнения в целесообразности направления этих средств на военную помощь Киеву.