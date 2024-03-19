Аналитик предупредил о возможном исчезновении бананов с прилавков

Цены на бананы вырастут, заявил в разговоре с URA.RU генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline (исследователи рынка товаров и услуг) Иван Федяков. По его словам, этот продукт реже можно будет встретить в магазинах из-за снижающегося спроса.

«Цены на бананы могут подняться на 20-30%. Это будет определено не увеличением стоимости закупки или логистики в поставке из других стран альтернативных Эквадору, а во многом ограниченной покупательской способностью. Если повышать цены еще сильнее, то потребители будут отказываться от приобретения этой продукции, ретейлерам будет просто нерентабельно ее продавать», — сказал Иван Федяков.

Спрос на бананы в России этой зимой упал из-за роста цен

Аналитик предупредил, что вкус бананов не из Эквадора будет другим. Нет гарантий, что его оценят потребители.

«Важно учитывать, что это не просто бананы из других государств, это другие по вкусовым и другим характеристикам продукты. Они отличаются от эквадорских. Нельзя сказать, что в лучшую или худшую сторону, просто это другие продукты. В связи с этим, конечно, поставки из Индии, Вьетнама, других стран возможны, но не факт, что они понравятся потребителям. Эквадорские бананы продаются не только в Россию, но и во всем мире именно из-за того, что это одни из самых популярных и доступных видов данной продукции», — объяснил эксперт.

В начале февраля Россельхознадзор потребовал приостановить сертификацию бананов из Эквадора из-за обнаружения в продукции многоядной мухи-горбатки, переносящей опасные инфекции. За производителями усилили контроль и устранили нарушения. Однако ритейлеры из-за нестабильной политической обстановки в Эквадоре, вызванной бунтами местных преступных группировок, начали искать альтернативные источники поставок данного продукта. В частности, торговая компания X5 Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток») наращивает импорт из Индии, Коста-Рики, Колумбии, Бразилии, Турции, Египта.