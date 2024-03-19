Оценен эффект от маркировки парфюмерии для бюджета России

Маркировка парфюмерии за время своего существования принесла в бюджет России 5,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Уточняется, что выросло и качество такой продукции на рынке. Рост числа товаров с подлинными документами — декларациями или сертификатами соответствия превысил 93 процента.

Обязательно маркировать парфюмерную продукцию в России начали с 1 октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Россию стали ввозить больше иностранных духов и туалетной воды. С января по октябрь импорт парфюмерии в страну вырос на 47,5 процента в годовом выражении, до 45,5 миллиона флаконов.