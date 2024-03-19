Росрыболовство пересмотрит соглашения с недружественными странами

Росрыболовство намерено провести ревизию соглашений с недружественными государствами, заявил глава ведомства Илья Шестаков в интервью телеканалу РБК.

Он согласился с предложением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко денонсировать невыгодные для России международные соглашения.

"Если говорить в области рыболовства, мы обязательно такую ревизию, конечно, проведем", - сказал Шестаков.

При этом вопрос выгоды таких соглашений сложный, их нужно рассматривать в комплексе, подчеркнул глава Росрыболовства.

"У нас нет соглашения, где мы просто разрешаем странам заходить к нам в экономзону и ловить у нас рыбу. Есть обменные соглашения, где мы разрешаем заходить к нам в экономзону, но при этом имеем право зайти в экономзону этого государства для вылова. Есть соглашения, в рамках которых мы предоставляем право промысла в обмен на денежную компенсацию. <...> И, безусловно, мы их посмотрим и проанализируем вместе и с Советом Федерации, и с Государственной думой", - пояснил он.

Шестаков также уточнил, что вводить запрет на импорт рыбы с Фарерских островов пока не планируется.