На Кубе все заведения будут обязаны принимать карты «Мир»

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда заявил о планах островного государства обязать все заведения принимать карты платежной системы «Мир», передает ТАСС.

Кубинский министр отметил, что в настоящее время данные карты принимают на всей территории Кубы, но не во всех заведениях. Теперь же их прием станет обязательным условием, подчеркнул он.

«Мы сделаем так, чтобы нельзя было иметь принимающую карты точку продаж и при этом не принимать карту "Мир"», - отметил он.

Гранда указал на необходимость в перепрограммировании каждого POS-терминала для начал приема указанных карт.

Большинство банков Армении прекратят прием карт «Мир»

Ранее в «ВТБ Армения» сообщили, что большинство банков Армении прекратит обслуживание и прием карт «Мир». Сама «дочка» ВТБ станет исключением и продолжит работать с российскими картами.