Спрогнозирован рост поступления налогов в бюджетную систему РФ

В текущем году власти РФ ожидают увеличения поступления налогов в бюджетную систему страны на 12%, или на 5,7 трлн рублей, до 52,5 трлн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова.

С соответствующим заявлением Егоров выступил в ходе расширенного заседания коллегии ведомства 19 марта.

В материалах к коллегии говорится, что поступления в консолидированный бюджет прогнозируются на уровне 40,4 трлн рублей (рост на 11%, или на 4,2 трлн рублей), в федеральный бюджет - 23,6 трлн рублей (рост на 20%, или на 4 трлн рублей), в консолидированные бюджеты регионов - 16,8 трлн рублей (+1%).

ФНС считает, что ненефтегазовые доходы федерального бюджета продемонстрируют рост на 6%, до 12,5 трлн рублей. Поступление налога на прибыль ожидается в размере 1,94 трлн рублей (+1%), НДС - 7,7 трлн рублей (+0,7%).

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что новое налоговое законодательство должно вступить в силу с 1 января следующего года.