В Кремле прокомментировали планы ЕС ввести пошлины на зерно из РФ

В Кремле видели сообщения о планах ЕС ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, их будут анализировать.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Предстоит проанализировать, насколько и в какие сроки это будет реализовываться и будет ли вообще. Потом уже будем, конечно, делать какие-то выводы», — сказал Песков.

До этого британская газета Financial Times написала, что Евросоюз планирует ввести пошлину в размере €95 на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые государства – члены блока.

По словам журналистов, Брюссель раньше считал, что подобный шаг может подорвать глобальные продовольственные рынки и нанести ущерб развивающимся странам. В связи с этим власти ЕС долгое время сопротивлялись давлению со стороны Польши и стран Балтии, требующих ввести эти пошлины.

В конце февраля премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с лидерами протестующих фермеров заявил, что власти республики в ближайшее время будут работать над введением эмбарго на сельхозпродукцию из России и Белоруссии.