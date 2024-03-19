Эксперт объяснил, что последует за введением ЕС пошлин на импорт зерна из РФ

Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут выразил уверенность в том, что пошлины на импорт зерна из России не повлияют на отечественный рынок, если таковые будут введены Евросоюзом, передает агентство «Прайм».

Собеседник указал на отсутствие рисков. По его словам, объемы поставляемой туда продукции были не столь большими.

О планах Евросоюза ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии сообщила ранее газета Financial Times.

Ее источники отметили, что мера может быть принята для того, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены ЕС. По данным издания, Еврокомиссия прибегнет к пошлине в размере 95 евро за тонну на зерно из этих двух стран.

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Корбут подчеркнул, что Европа никогда не была и не будет приоритетным рынком для зерновых из России. По его словам, с июля из России было поставлено в европейские страны 1,6 миллиона тонн зерновых. Основной покупатель с одним миллионом тонн - Латвия, добавил собеседник.