В России хотят закрыть лазейки по неуплате НДФЛ

Некоторые российские налогоплательщики продолжают использовать схемы занижения налоговой базы по НДФЛ, заявил на расширенной коллегии ФНС замминистра финансов Алексей Сазанов. News.ru

"Те схемы налоговой оптимизации, которые существуют сейчас при работе через интернет-площадки, если мы говорим о справедливости налогообложения, то, конечно, необходимо эти механизмы устранять и выравнивать условия торговли через различные каналы - традиционную розницу и розницу, которая идет через интернет-площадки", - сказал Сазанов. Российская газета

Сазанов напомнил, что задачи в части повышения справедливости налогообложения были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным и должны быть решены. Lenta.ru