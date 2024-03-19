Куба обяжет все заведения страны принимать карты «Мир»

Власти Кубы обяжут любые заведения страны принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом рассказал министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда, передает ТАСС.

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По словам главы кубинского ведомства, это станет обязательным условием для работы заведений.

«Мы сделаем так, чтобы нельзя было иметь принимающую карты точку продаж и при этом не принимать карту "Мир"», — объяснил Гранда.

Для этого необходимо перепрограммировать каждый POS-терминал отдельно.

Ранее власти Мьянмы захотели привлечь в страну еще больше российских туристов и разработали для этого специальную программу. Уточняется, что банки популярной азиатской страны уже подключились к российскому аналогу SWIFT, а с 20 февраля начали работать карты «Мир».