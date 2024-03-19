Путин разрешил выплаты по ценным бумагам типа С для резидентов страны

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий резидентам страны получить выплаты по ценным бумагам, накопленные на счетах типа С. Об этом сообщает РИА «Новости».

Указ также коснется иностранных лиц, находящихся под контролем таких резидентов. Кроме того, действие указа распространяется на институты развития — Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, Новый банк развития и Российско-кыргызский фонд развития.

Уточняется, что речь идет о выплатах по акциям компаний из России, а также облигаций и евробондов российских эмитентов, если их учет прав осуществляется иностранными депозитариями. При этом выплаты будут осуществляться в рублях.

Ранее Путин встретился с лидерами думских фракций.