Путин назвал экономику базой развития страны

Экономика является базой развития страны, на которой должны решаться все остальные вопросы. Такое заявление на встрече с главами фракций Госдумы сделал президент России Владимир Путин, передает «РИА Новости».

По его словам, самым главным является народосбережение, которое предполагает помощь семьям, стимулирование процессов демографии и воспитание молодого поколения.

«И все это можно делать, безусловно, только на основе развития экономики», — указал Путин, назвав это базой развития страны, на которой должны решаться все остальные вопросы, в том числе касающиеся технологического суверенитета и социального развития.

На этом фоне президент РФ предложил лидерам думских фракций обсудить планы развития страны, которые он озвучил в послании Федеральному собранию.