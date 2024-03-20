ЕС определил судьбу беспошлинного импорта сельхозпродукции Украины

Советом ЕС и Европарламентом в среду было согласовано новое предложение о пролонгации беспошлинного импорта товаров с Украины. Оно продлевается на один год, до 5 июня 2025 года, сообщает агентство «Прайм».

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В это предложение добавлены дополнительные ограничения и возможность экстренного прекращения ввоза в ЕС ряда сельхозпродукции, в частности мяса птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, круп и меда.

В документе подчеркивается, что ЕС усиливает защиту чувствительной сельхозпродукции через усиление гарантий, чтобы учесть любое негативное влияние не только на рынок ЕС в целом, но и на рынки одной или нескольких стран Евросоюза.

«Новый механизм экстренного прекращения импорта будет добавлен для некоторых чувствительных продуктов, включая мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед», - отмечается в документе.

Ранее власти Норвегии ввели новые санкции против России, однако они частично отличаются от мер Европейского союза.