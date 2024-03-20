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Во Франции раскритиковали механизм ЕС по импорту с Украины

Лидер фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен негативно высказалась о защитном механизме, за счет которого Евросоюз может ограничить импорт украинской сельхозпродукции. В эфире радиостанции France Inter она назвала такую схему надувательством, передает агентство «Прайм».

Во Франции раскритиковали механизм ЕС по импорту с Украины
© globallookpress.com

По словам Ле Пен, сегодняшние объемы поставок наносят вред европейским фермерам. Более того, как уточнила она, при сохранении текущего уровня импорта вся сельскохозяйственная отрасль может рухнуть.

Сегодня стало известно о продлении Европарламентом приостановки пошлин и квот на экспорт украинской агропродукции. Мера продлена до 5 июня 2025 года. Она также предполагает наличие возможности при необходимости ограничить ввоз товаров с Украины на территорию Европы.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Еврокомиссия готовится к введению пошлины в размере €95 за тонну на импорт зерна из России и Белоруссии. Отмечалось, что тарифы в 50% также могут быть введены на семена масличных культур и продукты их переработки.

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