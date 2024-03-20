Во Франции раскритиковали механизм ЕС по импорту с Украины

Лидер фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен негативно высказалась о защитном механизме, за счет которого Евросоюз может ограничить импорт украинской сельхозпродукции. В эфире радиостанции France Inter она назвала такую схему надувательством, передает агентство «Прайм».

По словам Ле Пен, сегодняшние объемы поставок наносят вред европейским фермерам. Более того, как уточнила она, при сохранении текущего уровня импорта вся сельскохозяйственная отрасль может рухнуть.

Сегодня стало известно о продлении Европарламентом приостановки пошлин и квот на экспорт украинской агропродукции. Мера продлена до 5 июня 2025 года. Она также предполагает наличие возможности при необходимости ограничить ввоз товаров с Украины на территорию Европы.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Еврокомиссия готовится к введению пошлины в размере €95 за тонну на импорт зерна из России и Белоруссии. Отмечалось, что тарифы в 50% также могут быть введены на семена масличных культур и продукты их переработки.