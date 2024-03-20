Перечислены последствия ослабления курса биткоина

В ночь на 19 марта курс биткоина на бирже BitMEX опускался на 85 процентов, до 8,9 тысячи долларов. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Известиями» назвал последствия ослабления крупнейшей криптовалюты.

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Так, по словам эксперта, ситуация может спровоцировать временные ограничения на вывод средств с этой криптобиржи для некоторых пользователей, увеличение волатильности и опасений у участников криптовалютного рынка в краткосрочной перспективе.

Вместе с тем, как уточнил Антонов, обвал имел локальный и временный характер. На других крупных биржах цена биткоина демонстрировала стабильность, добавил собеседник. Кроме того, как указал аналитик, на BitMEX произошло восстановление курса менее чем за 10 минут.

Антонов считает, что данная ситуация вряд ли отразится на самом биткоине. Он пояснил, что биржа BitMEX утратила статус топ-биржи.

Рост биткоина начал наблюдаться с августа 2023 года. С того периода его курс подскочил трехкратно. Эксперты не раз говорили, что впереди у криптовалюты новые рекорды.