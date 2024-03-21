DW: решения по доходам от российских активов на саммите ЕС не будет

Предложение Европейской Комиссии по конфискации доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины вряд ли будет одобрено на саммите лидеров Европейского Союза, который начнется в четверг, 21 марта, в Брюсселе. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW) со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

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Он подчеркнул, что большинство государств Евросоюза имеет понимание того, что средства от российских активов должны пойти на покупку вооружения для украинской стороны. Источник отметил, что против подобного выступает Венгрия, в которой считают, что деньги должны быть направлены на что угодно, но не на оружие для Вооруженных сил Украины.

Накануне еврокомиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис заявил, что Европейская комиссия утвердила предложение об использовании доходов от российских активов, замороженных в Европейском союзе, для поддержки Украины. Замглавы Европейской комиссии добавил, что это предложение будет рассмотрено на саммите Европейского союза 21-22 марта, на котором будут обсуждаться меры по поддержке Украины.