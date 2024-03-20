США обновили перечень антироссийских санкций

Министерство финансов США добавило в антироссийские санкционные списки двух граждан и две организации из РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Согласно информации минфина, под ограничительные меры подпали Группа компаний «Структура», занимающаяся разработкой компьютерного программного обеспечения, и бизнес-консалтинговое Агентство социального проектирования, которое занимается «социально-политическими проектами». Санкционный перечень также пополнили два россиянина, связанные с обеими фирмами, — Илья Гамбашидзе и Николай Тупикин. Теперь американцам запрещено вести бизнес с указанным юридическим и физическим лицам. Помимо того, их финансовые активы на территории США заблокированы.

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В конце февраля Госдепартамент Соединенных Штатов внес в санкционные списки по РФ 250 физических и юридических лиц, чтобы лишить Россию доходов и помешать проведению специальной военной операции на территории Украины.

В свою очередь президент Российской Федерации Владимир Путин назвал безумными и бездумными санкции, введенные против России Западом.

Ранее в России назвали последствия соглашения Турции и США по антироссийским санкциям.