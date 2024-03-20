Эксперт объяснил, как санкционная схема США изменит торговлю между РФ и Турцией

Реализация Анкарой санкционной схемы, предложенной Вашингтоном, не окажет значительного влияния на торговлю между Россией и Турцией, предположил в беседе с «Абзацем» экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

Накануне Соединенные Штаты и Турция договорились о новой схеме применения американских вторичных санкций, под которые попадают зарубежные компании за связи с российскими фирмами.

В рамках соглашения американские чиновники будут собирать перечни компаний, подозреваемых в нарушении рестрикций и передать турецкой стороне. Анкара будет проводить расследование и предпринимать соответствующие шаги.

Во Франции раскритиковали механизм ЕС по импорту с Украины

Экономист пояснил, что в США возмущены тем обстоятельством, что идет параллельный импорт в обход их санкционной политики. На фоне этого они вводят вторичные санкции в отношении нарушителей.

По его оценке, турки заинтересованы в торговле с Россией, но не желают попадать в черные списки. В связи с этим возможно сокращение объёмов российско-турецкой торговли.

Вместе с тем, констатировал Домащенко, Анкара может формально подойти к выполнению своей части договора, не все сообщать США, время от времени затягивать расследование в отношении попавших под подозрение компаний.