Эстония призвала ЕС ввести полное торговое эмбарго против России

Таллин выступает за введение полного запрета импорта товаров из России в страны Евросоюза, но окончательного решения по этому вопросу пока не принято. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает «РИА Новости».

По его словам, Таллин выступает с этим предложением не первый раз. Теперь же Эстония призывает ввести полное торговое эмбарго против РФ в 14-м пакете антироссийских санкций, добавил Цахкна.

«Это было бы самым очевидным решением, при котором весь Евросоюз закроет торговлю с Россией. Но я также честно заявляю, приехав вчера из Брюсселя, что сегодня я не вижу консенсусного решения по этому вопросу, исходящего от ЕС», — сказал глава МИД.

Он отметил, что в случае введения данной меры только Эстонией от нее не будет никакого эффекта, поскольку российские товары будут идти в Европу через соседние страны и в итоге все равно окажутся на европейском рынке.