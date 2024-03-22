ЕК предложила ввести «запретительно высокие» тарифы на зерно из России

Еврокомиссия предложила установить "запретительно высокие" таможенные тарифы на зерно из России и Белоруссии, что равносильно запрету на их ввоз.

Об этом сообщил в Брюсселе заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Еврокомиссия предложила фактический запрет на поставки зерна, семян подсолнечника и кормовых культур из России и Белоруссии на внутренний рынок ЕС путем установки настолько высоких тарифов, что это делает их ввоз в ЕС экономически невыгодным", - заявил он.

По словам представителя ЕС высокого ранга, Еврокомиссия пока не видит признаков дестабилизации Россией зернового рынка Евросоюза, но опасается этого из-за увеличения ею объемов производства зерна.

"Мы не видим в настоящий момент дестабилизации рынка. Но, учитывая эти объемы, учитывая увеличение объемов производства в России, мы видим, что у России есть возможность дестабилизировать рынок ЕС, если она захочет сделать это", - сказал он, подчеркнув, что предложение Еврокомиссии ввести тарифы является превентивной мерой.

Он добавил, что РФ поставляет в Евросоюз почти 5 млн тонн зерна в год, что занимает всего около 1% рынка сообщества.

Как отметили в Еврокомиссии, предложенные Еврокомиссией саммиту ЕС тарифы на ввоз зерна из России и Белоруссии не распространяются на транзит в третьи страны, а потому не должны влиять на продовольственную безопасность в мире.

"Транзит зерна, семян подсолнечника и производных продуктов из России и Белоруссии в третьи страны не будет затронут этими предложениями", - говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Еврокомиссии.

ЕК утверждает, что таким образом ЕС демонстрирует "свою приверженность обеспечению продовольственной безопасности в мире".

Ранее газета Financial Times сообщила, что предложенный тариф составит €95 за тонну при средней цене на пшеницу в ЕС около €193 за тонну.