Китай закупил первую партию нефти из Венесуэлы

Китайская нефтегазовая компания PetroChina закупила в Венесуэле первую партию нефти марки Merey после отмены в декабре санкций США в отношении данного производителя углеводородов Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, груз будет доставлен в субботу и поступит на нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс в Цзеяне в провинции Гуандун.

США отменили санкции в отношении Венесуэлы после того, как в октябре представители руководства этой страны и оппозиции на переговорах в столице Барбадоса заключили соглашение о возобновлении диалога и организации избирательного процесса в Боливарианской республике в 2024 году.

Договоренности предусматривают неприятие любой формы политического насилия против Венесуэлы и ее институтов, признание права каждого политического деятеля свободно выбирать своего кандидата и предоставление гарантий всем участникам выборов. Президентские выборы в республике должны пройти во второй половине 2024 года.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в связи с этим заявил, что Венесуэла до конца ноября должна восстановить в политических правах ряд оппозиционных лидеров, которые не могут по данной причине принять участие в президентских выборах, в том числе победительницу оппозиционных праймериз Марию Корину Мачадо. Высказывания Блинкена вызвали крайне негативную реакцию венесуэльских властей, обвинивших Блинкена во лжи и шантаже. Каракас отрицает, что эти требования были включены в соглашение с радикальной оппозицией.