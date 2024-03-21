Ретейлеры попросили ужесточить правила ввоза товаров зарубежных магазинов

Российские ритейлеры обратились в профильные министерства и ведомства страны с просьбой понизить порог беспошлинного ввоза товаров до 200 евро, сообщают «Известия».

После введения станций в отношении Москвы этот норматив был увеличен до 1000 евро, чтобы не создавать в РФ дефицита товаров первой необходимости. Ассоциация компаний розничной торговли просит вице-премьера Алексея Оверчука поддержать просьбу о возвращении действия беспошлинного ввоза товаров для физических лиц в 200 евро с 1 апреля 2024 года.

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Как считают в АКОРТ, отечественные производители адаптировались к новым условиям и дальнейшее сохранение высокого норматива беспошлинного ввоза товаров не лучшим образом отражается на конкуренции на российском потребительском рынке.

Как отмечает издание, мнения министерств по сумме порога разошлись. Минфин и Минэкономразвития поддерживают Ассоциацию и выступают за снижение порога до 200 евро. В Минпромторге, ФАС и Минцифры говорят, что снижение норматива должно происходить постепенно и изначально его следует опустить до 500 евро.