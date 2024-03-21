Рублю предрекли снижение в четверг

Эксперты, опрошенные РБК, считают, что курс рубля в четверг, 21 марта, продемонстрирует повышенную волатильность. Они объяснили это большим количеством сделок, которые совершаются в период расчета фиксинга курса для исполнения квартального фьючерса на пару доллар/рубль и привязанных к нему опционов.

Издание напоминает о том, что фиксинг является процессом, в результате которого устанавливается общепризнанная единая цена финансового актива, бенчмарк.

По мнению директора по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрия Полевого, спекулянты могут манипулировать курсом «с целью извлечения прибыли по фьючерсам и опционам». По словам старшего экономиста инвестбанка «Синара» Сергея Коныгина, колебания курса 21 марта могут достигать 1–2%.

Другие эксперты не исключают того, что рубль временно ослабнет в диапазон 94–95 ₽ за доллар. При этом специалисты предполагают, что данное явление будет временным. По их словам, курс затем будет снова находиться в коридоре 92–94 ₽.

По состоянию на 8:20 мск курс рубля на Мосбирже достиг 92,17 ₽ за доллар.