Цены на золото побили новый исторический рекорд

В четверг, 21 марта, стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex составила 2222,85 доллара за тройскую унцию - это новый исторический рекорд. Об этом сообщает Economies.com.

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Издание отмечает, что торги 20 марта завершились для золота сильным позитивом: цены преодолели уровень в 2160 долларов за тройскую унцию. Следующие торги начались с резкого роста - стоимость драгоценного металла превысила цель в 2200 долларов и достигла исторического максимума в 2222,85 доллара.

Economies.com отмечает, что путь к росту открыт для золота на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Аналитики считают, что следующим рекордом станет отметка в 2235 долларов.

Bloomberg ранее рассказало, что золото начало бить рекорды после того, как Федеральная резервная система США (американский центральный банк) сохранила прогноз о трех снижениях базовой ставки в 2024 году. Это позволяет предположить, что регулятор не встревожен недавним ростом инфляции.

С середины февраля спрос на золото резко вырос, чему способствовали повышенные геополитические риски и закупки золота центральными банками во главе с Китаем. Однако быстрый подъем удивил многих опытных аналитиков, поскольку явного катализатора не было, отмечает Bloomberg.

В целом тройная унция золота выросла в цене примерно на 11 процентов с середины февраля.