Лавров оценил торговлю нефтью с Индией и Китаем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что торговля нефтью с Индией и КНР не грозит России убытками.

Его интервью опубликовано на сайте МИД РФ.

«Нет. Таких угроз не вижу вообще... Не опасаюсь зависимости от стран, которые будут приобретать наши нефть и газ и уже покупают во все более возрастающем объеме», — сказал Лавров.

По его словам, Индия и Китай могут «поглотить» предложения нефти от многих стран — членов ОПЕК+. Он отметил, что организация регулирует рынок и цены по-честному и справедливо.

«ОПЕК+ не будет устанавливать неприемлемые для покупателей цены. Это тот самый честный баланс интересов», — отметил министр.

Также министр иностранных дел России заявил, что Запад хочет нанести поражение России на Украине, чтобы «убрать» конкурента на нефтяном рынке. Он также добавил, что Вашингтон вряд ли согласится на предложение Киева понизить потолок цен на российскую нефть до $30 за баррель. Он назвал саму концепцию потолка цен на нефть антирыночной.